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جديد المحليات > إتاحة “شهادة إتمام الحج” على نُسك
08/07/2023   11:50 م

إتاحة “شهادة إتمام الحج” على نُسك

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أتاحت وزارة الحج والعمرة اليوم الجمعة إمكانية إصدار شهادة إتمام الحج لمن أدى الفريضة، وذلك بخطوات سهلة ميسرة.

وأوضحت الوزارة أن على مَن يرغب في الحصول على الشهادة تحميل تطبيق نسك، ثم اختيار “عرض البطاقة” من الصفحة الرئيسية واختيار “إصدار شهادة إتمام الحج”، واختيار التصميم المناسب وتحميله عبر الضغط على “إصدار الشهادة”.

وكان وزير الحج والعمرة توفيق الربيعة، أعلن أن عدد الحجاج هذا العام بلغ 1.85 مليون حاج قدموا من أكثر من 150 دولة، مضيفاً أن الوزارة بدأت في الإعداد لموسم الحج القادم 1445هـ.

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وفق “أخبار 24”.

إتاحة “شهادة إتمام الحج” على نُسك

جديد المحليات
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