لأمن الطاقة.. 1.4 مليار دولار تمويلاً لبنجلاديش

وقعت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، (السبت)، على خطة تمويل سنوية مع حكومة بنجلاديش بـ1.4 مليار دولار.
جاء ذلك خلال الزيارة الرسمية لوفد رفيع المستوى من بنجلاديش لمقر المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة بجدة، وخُصصت خطة التمويل لتسهيل استيراد شركة بنجلاديش للبترول والمنتجات البترولية، للفترة من شهر يوليو 2023 حتى يونيو 2024.
وستضمن خطة التمويل، أمن الطاقة لأحد الاقتصادات الأسرع نموًّا في جنوب آسيا، وجزءًا من التزام المؤسسة بدعم التنمية الاقتصادية للدول الأعضاء فيها. وفق “أخبار 24”.