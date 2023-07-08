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جديد المحليات > انطلاق مهرجان “صيفنا هائل 2023” بنجران غداً
08/07/2023   11:52 م

انطلاق مهرجان “صيفنا هائل 2023” بنجران غداً

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يرعى أمير منطقة نجران، الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد غداً، حفل انطلاق مهرجان “صيفنا هائل 2023″، الذي تنظمه أمانة المنطقة، بمركز المؤتمرات على طريق الملك عبدالعزيز.

وقال المتحدث الرسمي بأمانة نجران: إن المهرجان يتضمن العديد من الفعاليات والأنشطة المتنوعة تتمثل في أمسيات شعرية، ومشاركة فرقة نجران الشعبية بأداء الألوان الفلكلورية التي تشتهر بها المنطقة، وتنظيم فعالية “حواء تاريخ وحضارة”.

وأشار إلى إقامة دورة صناعة المحتوى على منصات التواصل، والفعاليات الترفيهية ومسرح تفاعلي، وخيمة للتسوق التي ستشهد مشاركة للأسر المنتجة، ومعرض للتصوير الفوتوغرافي، ومعرض آخر للحرف اليدوية والتراثية، وسباقات للخيل بالمنطقة. وفق “أخبار 24”.

انطلاق مهرجان “صيفنا هائل 2023” بنجران غداً

جديد المحليات
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