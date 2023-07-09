طقس اليوم.. أجواء حارة بوسط وشرق المملكة

توقّع المركز الوطني للأرصاد، استمرار الطقس الحار مع نشاط في الرياح السطحية، على أجزاء من وسط وشرق المملكة، تمتد حتى منطقة نجران.
وأوضح المركز في تقريره عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الأحد)، أن الفرصة لا تزال مهيأة لتكون السحب الرعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي جازان وعسير، قد تمتد إلى الباحة مع تواجد تشكيلات من السحب المنخفضة والمتوسطة على الأجزاء الجنوبية من وسط وغرب المملكة. وفق “أخبار 24”.
ويتوقع أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، يشمل ذلك طريق الساحل ويمتد من محافظة الليث حتى منطقة جازان، مما يؤدي إلى انعدام في الرؤية الأفقية.
وفيما يخص درجات الحرارة على المدن، فيتوقع أن تسجل مكة المكرمة والمدينة المنورة 44 درجة مئوية، و45 درجة في الرياض، و46 درجة في الدمام، و39 درجة في جدة وتبوك.