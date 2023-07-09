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جديد المحليات > “السواحه”: رأس المال البشري مهم بـ”رؤية 2030″
09/07/2023   9:44 ص

“السواحه”: رأس المال البشري مهم بـ”رؤية 2030″

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أعرب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحه، عن فخره واعتزازه بسفراء الوطن المبتعثين، وذلك خلال لقائه بعدد من الطلاب المبتعثين للتدريب والتعليم بالعاصمة الصينية بكين.

وأوضح “السواحه”؛ للمبتعثين أهمية رأس المال البشري في ضوء رؤية 2030، بحضور نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس هيثم العوهلي، وسفير المملكة لدى الصين عبدالرحمن بن أحمد الحربي.

وقدَّم خلال اللقاء تحديثات عن الاقتصاد الرقمي وقطاع البحث والتطوير والابتكار وقطاع الفضاء وطموحات المملكة في كل قطاع منها؛ الأمر الذي يتطلب إعداد جيل قادر على المنافسة عالمياً. وفق “أخبار 24”.

جاء ذلك في ختام جولة قام بها السواحة، ووفد منظومة الاقتصاد الرقمي والفضاء والابتكار، شملت عدة مدن صينية.

“السواحه”: رأس المال البشري مهم بـ”رؤية 2030″

جديد المحليات
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