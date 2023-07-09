انطلاق بطولة العالم لـ”السنوكر” بالرياض

شهدت الرياض، حفل افتتاح بطولة العالم للسنوكر للناشئين والناشئات 2023، والتي ستحتضنها العاصمة خلال الفترة من 8 إلى 17 من شهر يوليو الجاري، بحضور نائب رئيس الاتحاد الدولي للسنوكر الإيرلندي جيمس ليزي ورئيس الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر الدكتور ناصر الشمري.
وتقام البطولة بمشاركة 15 منتخبًا هي: “السعودية، البحرين، الصين، مصر، ألمانيا، هونج كونج، الهند، إيران، العراق، إيرلندا، الأردن، عمان، باكستان، الإمارات، ويلز”، ويشارك في فئات الناشئين تحت 17 عاما، 32 لاعبا، بينما يشارك في منافسات الناشئين تحت 21 عاما، 60 لاعبا، فيما يشارك في فئات الناشئات تحت 21 عاما 18 لاعبة.
وبدأ حفل الافتتاح بآيات من الذكر الحكيم، ثم السلام الوطني السعودي، وبعد ذلك ألقى الدكتور ناصر الشمري كلمة رحب خلالها بنائب رئيس الاتحاد الدولي للسنوكر والمنتخبات المشاركة، متمنيا لهم التوفيق في منافسات البطولة، وبعد ذلك أقيمت مسيرة الدول المشاركة، وتم في ختام الحفل قص شريط الافتتاح. وفق “سبورت 24”.
وكانت منافسات اليوم الأول في البطولة، قد بدأت أمس في مسابقة تحت 17 عاما للناشئين بمشاركة 32 لاعبا، حيث تم تقسيمها على 8 مجموعات، ويمثل المنتخب السعودي 7 لاعبين هم: “زياد القباني، ومهند الحارثي، وعبد الله القباني، ومحمد الشمر، وعمر الصيني، وهمام سامي، وفارس آل مدن”.