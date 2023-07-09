كوادرادو يتحدث عن التواجد في دوري روشن

قال اللاعب الكولومبي خوان كوادرادو، إنه يُفكر بهدوء فيما يخص مستقبله؛ حيث لديه بعض العروض وسينظر هو ووكيله للعرض الأفضل.
وردّ كوادرادو، وفقًا لصحيفة توتو ميركاتو، على التواجد في دوري روشن بقوله: “أحب المنافسة.. أنا هادئ وسأتحدث لوكيل أعمالي وسنتخذ قرارنا”، قبل أن يضيف ضاحكاً: “كريستيانو رونالدو هناك، لكنه لا يريدني هناك”.
وأتم اللاعب الذي رحلّ عن يوفنتوس مع نهاية موسم 2023/2022 تصريحاته بقوله: “أشعر بأنني بخير، لا يزال لدي الشغف والقوة، الوصول لكأس العالم 2026 هو هدفي، وسأقدم 150% من مستواي حتى أكون هناك”. وفق “سبورت 24”.
وأفادت تقارير صحفية بأن اللاعب الكولومبي على رادار نادي الأخدود خلال الانتقالات الصيفية الجارية.
وكان نادي الأخدود صعد إلى دوري روشن لأول مرة في تاريخه بعدما احتل المركز الثالث في ترتيب دوري يلو.