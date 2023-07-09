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جديد المحليات > اليوم.. بدء القبول بـ”فهد الأمنية” لدورة الضباط
09/07/2023   9:49 ص

اليوم.. بدء القبول بـ”فهد الأمنية” لدورة الضباط

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يبدأ اليوم (الأحد) فتح باب القبول لحملة الشهادة الجامعية “بكالوريوس” للالتحاق بدورة تأهيل الضباط الجامعيين رقم (53) بكلية الملك فهد الأمنية.

وقالت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، التقديم متاح لخريجي العامين الدراسيين (1444/1443) وذلك عبر منصة “أبشر – توظيف” من الساعة الـ10 صباحًا ويستمر حتى (الخميس) المقبل، مبينة أنه لن يُقبل أي طلب التحاق إلا من خلال المنصة.

وأوضحت أنه من الشروط الواجب توفرها أن يكون المتقدم لائقاً طبياً، وأن يتناسب الطول مع الوزن حسب اللائحة الطبية، وألا يزيد سن المتقدم على 27 سنة لجميع التخصصات، عدا الأطباء فلا يزيد على 30 سنة. وفق “أخبار 24”.

وأضافت أنه يجب ألا يكون المتقدم قد عُيِّن على وظيفة حكومية خاضعة لنظام الخدمة المدنية أو العسكرية، أو متزوجاً من امرأة أجنبية، وأن يجتاز الفحص الطبي والمقابلة الشخصية واللياقة البدنية وكافة الاختبارات المقررة للمفاضلة بين المتقدمين.

اليوم.. بدء القبول بـ”فهد الأمنية” لدورة الضباط

جديد المحليات
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