“حراء مكة” ينهي معاناة حاجة تونسية

أنهى فريق طبي بمستشفى حراء العام بمكة المكرمة، معاناة حاجة تونسية من ارتفاع في ضغط العين وصل إلى 50 مل زئبقي، مع آلام شديدة في العين واحمرار وفقدان للرؤية.
وجرى إخضاع الحاجة الستينية لعدد من الفحوصات وإجراء تصوير للعين، وتم تقديم العلاجات الموضعية والمحاليل الوريدية المكثفة لها، وخفض ضغط العين إلى المستوى الطبيعي 20 مل زئبقياً.
وأوصى الفريق الطبي الحاجة بضرورة الالتزام باستخدام الأدوية الموصوفة لها مع استكمال الخطة العلاجية حتى تعود إلى بلادها وهي بأتمّ الصحة والعافية. وفق “أخبار 24”.
ويتميز قسم العيون بمستشفى حراء العام بالتجهيزات الحديثة والخبرات الطبية التي تؤهله للقيام بمثل هذا النوع من الإجراءات الطبية الضرورية والعاجلة.