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جديد المحليات > 926 مليون ريال لتمويل واردات زراعية
09/07/2023   2:46 م

926 مليون ريال لتمويل واردات زراعية

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وقع صندوق التنمية الزراعية عدد من العقود التمويلية مع عدد من الشركات بقيمة إجمالية تجاوزت 926 مليون ريال للمساهمة في تمويل استيراد عدد من المنتجات الزراعية.

وأوضح الصندوق أن هذه المنتجات تضمنت، الذرة الصفراء وفول الصويا والشعير، وذلك ضمن برامج الصندوق لتمويل استيراد المنتجات الزراعية المستهدفة في الأمن الغذائي، لافتًا إلى أن العقود التمويلية شملت عدداً من الشركات في مجال صناعة الأعلاف والإنتاج الحيواني، ومشاريع الألبان.

وأشار إلى أن تلك العقود شملت كذلك بعض المشاريع الأخرى مثل مركز لتسويق المنتجات الزراعية، ومستودعات التبريد، ومشاريع الدجاج اللاحم والبيض. وفق “أخبار 24”.

926 مليون ريال لتمويل واردات زراعية

جديد المحليات
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