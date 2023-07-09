926 مليون ريال لتمويل واردات زراعية

وقع صندوق التنمية الزراعية عدد من العقود التمويلية مع عدد من الشركات بقيمة إجمالية تجاوزت 926 مليون ريال للمساهمة في تمويل استيراد عدد من المنتجات الزراعية.
وأوضح الصندوق أن هذه المنتجات تضمنت، الذرة الصفراء وفول الصويا والشعير، وذلك ضمن برامج الصندوق لتمويل استيراد المنتجات الزراعية المستهدفة في الأمن الغذائي، لافتًا إلى أن العقود التمويلية شملت عدداً من الشركات في مجال صناعة الأعلاف والإنتاج الحيواني، ومشاريع الألبان.
وأشار إلى أن تلك العقود شملت كذلك بعض المشاريع الأخرى مثل مركز لتسويق المنتجات الزراعية، ومستودعات التبريد، ومشاريع الدجاج اللاحم والبيض. وفق “أخبار 24”.