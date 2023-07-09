“الزكاة” تطلق خدمة “القرار التفسيري”

أطلقت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك خدمة “القرار التفسيري” التي تتيح تقديم طلب يخص تطبيق الأنظمة واللوائح الضريبية بجميع أنواعها، وتستهدف من لديهم أنشطة اقتصادية أو تعاملات تجارية قائمة، أو في مرحلة التخطيط للبدء بها، أو المهتمين، من داخل المملكة أو خارجها.
وأوضحت الهيئة أن الخدمة تتيح تقديم طلب “قرار تفسيري” حيال أي نوع من أنواع الضرائب (ضريبة القيمة المضافة، ضريبة السلع الانتقائية، ضريبة التصرفات العقارية، ضريبة الدخل على المنشآت الأجنبية، ضريبة الاستقطاع)، وذلك من خلال موقع الهيئة الإلكتروني، أو البريد الإلكتروني Policy-Ruling@zatca.gov.sa في حال لم يكن مقدم الطلب من المسجلين لدى الهيئة.
وأكدت أن الخدمة تهدف إلى إيضاح جميع المعالجات الضريبية على المسائل المطلوب إصدار القرار التفسيري بشأنها، بحيث تكون المعالجات الضريبية الواردة في القرار التفسيري ملزمَة على الهيئة، وتظهر واضحة وفي أبسط صورة ممكنة للمستفيد، وذلك للإسهام في رفع الوعي وتحقيق اليقين الضريبي، إلى جانب تعزيز الامتثال لدى المكلفين، وتقليل المخاطر الضريبية في الأنشطة الاقتصادية. وفق “أخبار 24”.
ودعت الهيئة جميع المهتمين، إلى الاستفادة من خدمة طلب “القرار التفسيري” وذلك في حال تحقق المعايير لقبول طلب القرار التفسيري، والتي من أبرزها عدم وضوح المعالجات الضريبية لدى مقدم الطلب.
ودعت الهيئة الراغبين في المزيد من المعلومات حول الخدمة، للاطلاع على الدليل الإرشادي المتاح من خلال صفحة الأدلة والإرشادات عبر الموقع الإلكتروني للهيئة.