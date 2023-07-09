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جديد المحليات > 142 ألف ريال لـ14 لوحة بمزاد “أبشر”
09/07/2023   2:46 م

142 ألف ريال لـ14 لوحة بمزاد “أبشر”

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حققت 14 لوحة مطروحة بمزاد “أبشر” الإلكتروني للوحات المميزة، اليوم (الأحد)، مزايدات بأكثر من 140 ألف ريال حتى الآن.

وحصلت اللوحة (د ى ى 8888) على أعلى مزايدة بـ11 ألف ريال، فيما حصلت 13 لوحة أخرى على مزايدات بأكثر من 10 آلاف ريال، منها اللوحات (أ و ك 22)، و(د ن د 7777)، و(س و م 77)، و (ب ط ر 5555)، واللوحة (ر ص ح 4444).

وأوضحت الإدارة العامة للمرور أنه يمكن للراغبين في شراء اللوحات المميزة المشاركة في المزاد إلكترونياً عبر المنصة، مبينة أن المشاركة في المزاد تتم من خلال الدخول على المنصة واختيار “خدمات” من تبويب “خدماتي”، ثم اختيار “المرور”، وبعدها اختيار خدمة “مزاد اللوحات الإلكتروني”. وفق “أخبار 24”.

142 ألف ريال لـ14 لوحة بمزاد “أبشر”

جديد المحليات
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