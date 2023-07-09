الترخيص لشركة “ضمانات” لخدمات الضمان الإسكاني

أعلن البنك المركزي السعودي “ساما” الترخيص للشركة السعودية لخدمات الضمان الإسكاني “ضمانات”، وهي شركة مملوكة لصندوق التنمية العقاري؛ وتختص في “التأمين العام” و”تأمين الحماية والادخار”.
وأوضح أن هذه المبادرة تأتي بما يتوافق مع دور “ساما” الرقابي والإشرافي في تعزيز الاستقرار المالي، وتنظيم أعمال التأمين في المملكة وحوكمتها، إضافةً إلى دعم فرص النمو والتطور الاقتصادي الذي تشهده البلاد نحو تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
وأكد أن الترخيص للشركة يأتي امتدادًا لجهود القيادة في تذليل التحديات المتعلقة بتملك المساكن، وتعزيزًا لفرص تملك المواطنين للمسكن الملائم، وتشجيع الجهات التمويلية على تقديم القروض العقارية المدعومة.
وتعزز هذه الخطوة استقرار قطاع التأمين ونموه، وتنويع شرائح المستثمرين والشركات التي تحقق قيمة مضافة، وكذلك تقديم نماذج عمل فريدة في القطاع، بشكل يعزز كفاءة عمل هذه الشركات، من خلال التزامها بالمتطلبات الرقابية والإشرافية. وفق “أخبار 24”.
ويسعى البنك المركزي باستمرار لدعم القطاع المالي، ورفع مستوى فاعلية التعاملات المالية ومرونتها، إضافةً إلى تمكين الابتكار في الخدمات المقدمة؛ بهدف تعزيز مستوى الشمول المالي في المملكة، وتمكين وصول الخدمات المالية إلى جميع شرائح المجتمع.