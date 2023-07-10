سعوديون يخضعون لدورات بـ”الحروب النفسية”

شارك منسوبو وزارات وهيئات سعودية في برامج تدريبية ودبلومات نفذتها المنظمة العربية للتنمية الإدارية في مقرها بالقاهرة، خلال النصف الأول من العام الجاري، تناولت إستراتيجيات حروب الجيل الرابع والشائعات والحروب النفسية.
وتناولت البرامج التي حضرها المتدربون موضوعات جرائم النشر وحماية الملكية الفكرية، وتنمية المهارات الإدارية، وتطوير مهارات الإدارة الإلكترونية، وإعداد وتأهيل القادة، والتعامل مع الضغوط وتحليل المشكلات واتخاذ القرارات.
وأعلنت المنظمة العربية للتنمية الإدارية تنفيذ 123 برنامجًا ودبلومًا بالنصف الأول لهذا العام بمشاركة نحو 900 متدرب من منسوبي الدول العربية، وغطت موضوعات الإدارة الاستشرافية وصياغة إستراتيجيات المستقبل، والطرق الحديثة للإبداع والتطوير في العمل، والمهارات المتكاملة في الشؤون القانونية، والعلاقات العامة في إدارة الأزمات، والإدارة الحديثة للعلاقات العامة والمراسم والبروتوكول، وقيادة التغيير في عصر التحول الرقمي.وفق “أخبار 24”.
وتهدف المنظمة إلى تزويد المشاركين بالمهارات والمعارف، والاتجاهات الحديثة في أعمال القطاعات الإدارية والمالية والمحاسبية وتكنولوجيا المعلومات وإدارة المشروعات والشهادات المهنية، بما يسهم في تحسين أداء العاملين في جهات عملهم.