“الراجحي” يخطف لقب باها “إيطاليا 2023”

توّج البطل السعودي يزيد الراجحي، بكأس بطل الأبطال بعد فوزه بلقب النسخة 30 من باها إيطاليا، والتي شكلت الجولة الثالثة من كأس العالم للراليات الكروس كانتري باها 2023، بتنظيم الاتحاد الدولي للسيارات.
وجاء تتويج حامل لقب كأس العالم للراليات الكروس كانتري باها، يزيد الراجحي، بلقب باها إيطاليا للمرة الرابعة معادلاً الرقم القياسي المسجل باسم الفرنسي بيير لارتيج وملاحه ميشيل بيرين، الفائز بأربعة نسخ متتالية (1994-1997).
وأصبح الرجحي بذلك العربي والسعودي الأول الذي يحقق هذا الرقم القياسي في عدد الانتصارات (2014، 2021،2022،2023) في باها إيطاليا، وفي مقابل ذلك، تُوج الراجحي بكأس بطل الأبطال.
واستهل البطل السعودي، الراجحي حملة الدفاع عن لقبه العالمي بفوز مستحق وسط منافسة شرسة ليحقق المركز الأول برفقه ملاحه الألماني تيمو غوتشالك في الترتيب العام بزمن إجمالي قدره 04ساعات و 41 دقيقة و 12 ثانية وسط أجواء إحتفالية كبيرة بالتزامن مع الذكرى الثلاثين لتأسيس باها إيطاليا منذ عام 1993.
وقدم يزيد الراجحي أداءً مميزاً وملفتاً للأنظار في جميع مراحل الباها الإيطالية التي تميزت بالمسارات التقنية والتضاريس المختلطة بين الصخرية والأرض الزلقة على ضفاف نهر ميدونا وتاليامنتو.
وحافظ يزيد وتيمو على الضغط والمستوى العالي في المنافسة على متن سيارة تويوتا هايلوكس من تحضير أوفردرايف للسباقات دون ارتكاب أي أخطاء من جانبهم في ظل الملاحة الصعبة.
وبلغت مسافة الرالي الإجمالية 641,71 كيلومتراً، منها 354,35 كيلومتراً مراحل خاصة مقسمة الى 4 مراحل إنتقائية ومرحلة تأهيلية.
وأعرب حامل لقب البطولة السعودية الراجحي عن سعادته الغامرة بفوزه قائلاً: “الحمد لله سار الرالي على أتم وجه، كان حدثاً رائعاً ولن أنساه أبداً فقد حققنا فوزاً ساحقاً وعادلت الرقم القياسي للرالي بأربع إنتصارات مع الفرنسي بيير لارتيج، ولله الحمد توجت بكأس بطل الأبطال في الذكرى الثلاثين لباها إيطاليا”
وأضاف: “بالنسبة للرالي، بالطبع لم يكن سهلاً، كانت مساراته خادعة وكان منسوب المياه عالياً قليلاً مقارنة بالعام الماضي، كما أننا تعرضنا لبعض المشاكل في علبة التروس في المرحلة الأولى وكنا خائفين بأن تتوقف السيارة ونخسر الكثير من الوقت، ولكن تمكنا من إدارة الرالي وأنهينا بسلام”
وختم الراجحي قائلاً: “أنا سعيد بهذه النتيجة وأسأل الله أن يوفقني في الجولات القادمة للدفاع عن لقبي العالمي لكي أفوز للمرة الثالثة بلقب كأس العالم نهاية هذا الموسم كما أشكر شركة عبد اللطيف جميل للسيارات – تويوتا على رعايتهم الفائقة والرائعة لي أنا شخصياً. بالفعل كان حدثاً جميلاً ولن أنساه أبداً”. وفق “سبورت 24”.