“إنفاذ”: 9 مزادات لبيع 86 عقارًا بـ7 مناطق

أعلن مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ”، اليوم (الإثنين)، إقامة 9 مزادات علنية.
وأوضح “إنفاذ” أن المزادات تتنوع ما بين مزادات حضورية وإلكترونية؛ لبيع وتصفية 86 عقارًا متنوعًا ما بين سكني، وتجاري، وزراعي وصناعي، وتقع في 7 مناطق مختلفة في المملكة.
وذكر أن المزاد يبدأ بـ 19 عقارًا في منطقة الرياض في مزادات كنان الحضوري، وسنا الرياض الإلكتروني، ووجهة الرياض الحضوري، ثم 17 عقارًا بمحافظة جدة في مزاد مراسي الإلكتروني، و13 عقارًا بمنطقة تبوك في مزاد مستقبل تبوك الحضوري، ثم 8 عقارات بمنطقة حائل في مزاد نجد الإلكتروني. وفق “أخبار 24”.
وأضاف أن المزاد يشمل 7 عقارات في منطقة المدينة المنورة في مزاد جنان طيبة، و18 عقارًا في منطقة جازان في مزاد فرسان الإلكتروني، وأخيرًا 4 عقارات بمنطقة القصيم في مزاد مشارف القمم الإلكتروني.