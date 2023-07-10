نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > البرامج التي تعادل الشهادات معفاة من الضريبة
10/07/2023   1:53 م

البرامج التي تعادل الشهادات معفاة من الضريبة

+ = -
404

أوضحت هيئة  الزكاة والضريبة والجمارك أن البرامج التي تعادل الشهادات التعليمية والتي لا تقل مدتها عن سنتين تدريبيتين ولا تزيد على ثلاث سنوات، تُعفى من ضريبة القيمة المضافة.

وأبانت الهيئة أن هذا الإعفاء لا يشمل الدورات والبرامج غير الإلزامية والتي لا يقابلها أي شهادة معتمدة لدى وزارة التعليم.

وأشارت إلى أنه بحسب الأمر الملكي تتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة عن رسوم خدمات التعليم المقدمة للمواطنين (فقط) من قبل المنشآت المرخصة من وزارة التعليم والمراكز والمعاهد التي تقع تحت إشراف المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني. وفق “أخبار 24”.

البرامج التي تعادل الشهادات معفاة من الضريبة

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885266645.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.