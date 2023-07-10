البرامج التي تعادل الشهادات معفاة من الضريبة

أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أن البرامج التي تعادل الشهادات التعليمية والتي لا تقل مدتها عن سنتين تدريبيتين ولا تزيد على ثلاث سنوات، تُعفى من ضريبة القيمة المضافة.
وأبانت الهيئة أن هذا الإعفاء لا يشمل الدورات والبرامج غير الإلزامية والتي لا يقابلها أي شهادة معتمدة لدى وزارة التعليم.
وأشارت إلى أنه بحسب الأمر الملكي تتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة عن رسوم خدمات التعليم المقدمة للمواطنين (فقط) من قبل المنشآت المرخصة من وزارة التعليم والمراكز والمعاهد التي تقع تحت إشراف المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني. وفق “أخبار 24”.