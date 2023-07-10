تطوير “الفحص الفني الدوري”

تعتزم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، تطوير منظومة الفحص الفني الدوري للمركبات بالمملكة، بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة.
وسيكون التطوير عبر عدد من المراحل والخطوات الجادة لإشراك القطاع الخاص، حيث أسست المواصفات السعودية مركزاً متخصصاً لسلامة المركبات لرفع معايير السلامة الفنية المتعلقة بالمركبات، وتعزيز جودة البنية التحتية لسلامة المركبات.
ويهدف المركز للارتقاء بمستوى سلامة وجودة خدمات الإصلاح التي يتم تقديمها عبر تطوير منظومة الفحص الفني الدوري ومراكز صيانة المركبات في المملكة؛ من أجل رفع جودة وسلامة الخدمات المقدمة للمستفيدين وتوعيتهم بأهمية السلامة الفنية للمركبات؛ للمساهمة في حماية الأرواح والممتلكات وخفض التكاليف الاقتصادية الناتجة عن الحوادث المرورية. وفق “أخبار 24”.
وبدأت الهيئة بتطبيق مهام ومتطلبات تنظيم الفحص الفني الدوري الصادر من مجلس الوزراء، حيث أصدرت تراخيص للشركات القائمة “ما قبل انتقال التنظيم للهيئة” بواقع اثنين من المشغلين في القطاع الخاص بإجمالي 53 موقعًا.
كما تم اعتماد التشريعات المتعلقة بتنظيم تقدم الجهات الراغبة في مزاولة نشاط الفحص الفني الدوري وفتح باب التقدم لتعزيز التنافسية ورفع جودة الخدمات، حيث نتج عن ذلك تقدم 34 جهة، استوفت 9 منها الاشتراطات الأساسية وانسحبت فيما بعد جهة واحدة، ليصبح إجمالي الجهات المستوفية للتقدم لرخص جديدة لنشاط الفحص الفني الدوري 8 جهات.