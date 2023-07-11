“الرياض” ترأس أمن الطيران بـ”الإيكاو”

فازت المملكة برئاسة لجنة أمن الطيران في منظمة الطيران المدني الدولي “الإيكاو” للعام 2023 – 2024م، ممثلة بالمندوب الدائم لها وممثلها في المنظمة الدكتور بدر الصقري، حيث تم إعلان النتيجة في الجلسة السادسة لمجلس المنظمة الذي عقد بكندا.
ويؤكد هذا الإنجاز دور المملكة المحوري وجهودها الإيجابية في دعم صناعة النقل الجوي على الصعيدين الإقليمي والدولي، ويعكس المكانة الدولية المرموقة التي تتمتع بها في المحافل الإقليمية الدولية ذات العلاقة بالطيران المدني.
وتترأس المملكة عدة لجان في المنظمة العربية للطيران المدني، ومنها لجنة أمن الطيران، إضافة إلى ثقة المنظمة في الكوادر السعودية المؤهلة والقادرة على تولي مسؤوليات إدارة اللجان في المنظمات الدولية بكفاءة وقدرة عالية.
وسيكون أبرز مهام لجنة أمن الطيران هي رفع توصياتها للمجلس، بشأن السياسات والتوجهات الاستراتيجية والأولويات وتخطيط الأنشطة ذات الصلة بأمن الطيران، إضافة إلى تقديم المشورة إلى المجلس بشأن إقرار القواعد القياسية والتوصيات الدولية المتعلقة بالأمن. وفق “أخبار 24”.
كما تقوم اللجنة بتقييم التهديدات الجديدة والناشئة التي يتعرض لها مجال الطيران المدني حول العالم، واتخاذ اللازم حيال معالجتها بغرض حماية الطيران المدني من أعمال التدخل غير المشروع.
يذكر أن المملكة تستضيف المقر الدائم للبرنامج التعاوني لأمن الطيران المدني في منطقة الشرق الأوسط، والمقر الدائم لمنظمة مراقبة السلامة الإقليمية لإقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابعين للإيكاو.