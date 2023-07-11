“سلمان للإغاثة”.. “غذاء” في باكستان و “طب” باليمن

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تقديم يد العون للفئات الأكثر احتياجًا بعددٍ من البلدان، عبر تنفيذ مشاريع مختلفة، من بينها مشروع مخبز الأمل الخيري بمرحلته الرابعة لعام 2023، في محافظة عكار وقضاء المنية في لبنان.
ووزع المركز من خلال المشروع في الأسبوع الماضي 100 ألف ربطة خبز يوميًا للعائلات المحتاجة من السوريين والفلسطينيين والمجتمع المستضيف القاطنين في شمال لبنان، ليستفيد منها 125 ألف شخص.
وفي باكستان، وزع المركز 660 سلة غذائية للأسر المتضررة من الفيضانات في عدة محافظات بمنطقة لاركانا بإقليم السند، استفاد منها 4.6 ألف فرد.
كما واصل تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة، إذ جرى خلال الفترة من 21 – 27 يونيو الماضي، ضخ 441 ألف لتر من المياه الصالحة للاستخدام المنزلي، و441 ألف لتر أخرى من المياه الصحية للخزانات، فضلًا عن تنفيذ 34 نقلة لإزالة المخلفات من مخيمات النازحين، وإجراء 6 عمليات لتجفيف مياه الصرف الصحي، وحملة نظافة واحدة، ليستفيد من تلك الخدمات 9.8 ألف فرد.
وقدمت العيادة الطبية المتنقلة التابعة للمركز في عزلة الدير بمديرية حيران في محافظة حجة باليمن، خدماتها الطبية لـ 422 مستفيدًا، خلال الفترة من 21 – 27 يونيو الماضي. وفق “أخبار 24”.
وضمن جهوده في سوريا، واصل المركز توزيع المساعدات الإغاثية لمتضرري الزلزال في محافظة إدلب، حيث جرى توزيع 757 سلة غذائية و757 سلة نظافة، استفاد منها 757 أسرة، ضمن مشروع الاستجابة العاجلة.