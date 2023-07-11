خلال شهور.. انتهاء تحديثات 2021 بويندوز 11

أطلقت شركة “مايكروسوفت” تحذيرات من انتهاء تحديثات 2021 لإصدارات نظام التشغيل “ويندوز 11” خلال ثلاثة أشهر في ظل التحديثات التي تم إطلاقها مع بداية عام 2023.
وأوضحت الشركة أن الإصدارات المنتهية تتضمن “هوم Home، وبرو Pro، وبرو إديوكيشن Pro Education، وبرو فور وركسيتشنز Pro for Workstations ” .
ودعت العملاء إلى تحديث أجهزتهم لأحدث إصدار من ويندوز 11 للحفاظ على الدعم، لافتةً إلى أن الأجهزة العاملة بتحديث عام 2021 من نظام ويندوز 11 لن تتلقى تحديثات الأمان والجودة الشهرية مع إصلاحات وتصحيحات للأخطاء المكتشفة ومشكلات الأمان المكتشفة حديثاً. وفق “أخبار 24”.