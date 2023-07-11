“بن فرحان” يتلقى رسالة من وزير خارجية جيبوتي

تلقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، (الاثنين)، رسالة خطية من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في جيبوتي محمود علي يوسف، تتناول العلاقات الثنائية بين البلدين.
وتسلم نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، الرسالة خلال استقباله بديوان الوزارة اليوم، سفير جيبوتي لدى المملكة ضياء الدين بامخرمة.
وبحث الجانبان خلال الاستقبال العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات، كما تبادلا وجهات النظر حيال المستجدات ذات الاهتمام المشترك. وفق “أخبار 24”.
كما استقبل “الخريجي”، في ديوان الوزارة، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة، مايكل راتني، واستعرضا العلاقات الثنائية بين البلدين، وناقشا المستجدات الإقليمية والدولية.