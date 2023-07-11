5.7 مليون زائر للمسجد النبوي في أسبوع

أعلنت وكالة رئاسة المسجد النبوي تقديمها خدمات خلال الفترة من 14 حتى 21 من ذي الحجة لأكثر من (5.725.288) مليون مصل وزائر، مع تنظيم دخول أكثر من (468.870) ألف زائر للسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم، بالإضافة إلى (126.973) ألف مصل بالروضة الشريفة.
ونوهت إلى استفادة أكثر من ( 15.575) ألف زائر من المواقع المخصصة لكبار السن، و(14.766) ألف مستفيد من الدروس العلمية بالمسجد النبوي، كما تم توزيع (88.749) ألف من الهدايا، كما وزعت رئاسة المسجد النبوي أكثر من (215.752) عبوة ماء زمزم. وفق “أخبار 24”.
يُشار إلى أن وكالة رئاسة المسجد النبوي كثفت أعمالها وعملت على تضافر الجهود مع الجهات الأمنية والخدمية والصحية الإسعافية والتطوعية لتقديم الخدمات التي تعين ضيوف الرحمن والزائرين والمصلين بالمسجد النبوي على أداء عبادتهم بكل يسر وسهولة.