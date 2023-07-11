بالأرقام.. ماذا قدم موسى ماريغا مع الهلال؟

خرج نجم الهلال، المهاجم المالي موسى ماريغا من حسابات مدرب الفريق جورجي خيسوس.
وأعلن الهلال عودة ماريغا إلى الرياض لاستكمال برنامجه التدريبي في مقرالنادي بقرار فني من المدرب خيسوس، وعدم البقاء مع الفريق في معسكره المقام حاليًا بالنمسا.
ماريغا قدم مستويات رائعة مع الهلال منذ انضمامه لصفوف الفريق في صيف 2021 قادمًا من العملاق البرتغالي بورتو في صفقة انتقال حر.
أرقام ماريغا مع الهلال
لعب – 75 مباراة
سجل – 25 هدفًا
صنع – 7 أهداف
عدد المساهمات – 32 هدفًا.
البطولات
حقق بطولة الدوري السعودي للمحترفين
حقق دوري أبطال آسيا
حقق كأس خادم الحرمين الشريفين
حقق بطولة السوبرالسعودي.
وحصد ماريغا الميدالية الفضية خلال المشاركة التاريخية لنادي الهلال بكأس العالم للأندية.
كما لعب ماريغا دورًا كبيرًا في تأهل الهلال إلى نهائي النسخة الأخيرة من دوري أبطال آسيا، لكن التوفيق لم يحالف الهلال في البطولة التي حصدها أوراوا ريد الياباني. وفق “سبورت 24”.