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جديد المحليات > “هدف” يطلق “مهارات” لتنمية القدرات الوطنية
11/07/2023   12:40 م

“هدف” يطلق “مهارات” لتنمية القدرات الوطنية

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أطلق صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، منتج “مهارات” أحد منتجات برنامج رعاية التدريب لتنمية مهارات موظفي القطاع الخاص المهنية والتخصصية التي تلبي احتياجاتهم التدريبية.

وقال الصندوق إن الخطوة تهدف إلى تعزيز الاستقرار الوظيفي وتمكين هؤلاء الموظفين من الارتقاء الوظيفي بما يتلاءم مع متطلبات سوق العمل المتغيرة، مشيرا إلى أن البرنامج يستهدف القوى الوطنية من موظفي القطاع الخاص سواءً الجدد أو أصحاب الخبرات، وذلك بالتعاون مع عدد من الجامعات والمعاهد التدريبية الرائدة.

ووفق الصندوق، تنقسم أنواع التدريب في البرنامج، إلى مهارات عامة وأخرى تخصصية مهنية، حيث تتجسد المهارات العامة في المهارات السلوكية والمعرفية والتقنية، التي ترتبط بمهارات التواصل مع الآخرين في ترسيخ ثقافة العمل وأخلاقياته وبناء القدرات التنظيمية للفرد. وفق “أخبار 24”.

ولفت إلى أن مدة التدريب في هذا المسار تمتد 10 أيام، بينما يتعلق النوع الآخر من التدريب في المهارات الفنية ذات العلاقة بالمهنة والمرتبطة بأداء مهام وظيفية محددة، حيث تصل مدة التدريب إلى 6 أشهر، داعياً موظفي القطاع الخاص سواءً الجدد أو أصحاب الخبرات إلى المبادرة بالتسجيل في البرنامج.

“هدف” يطلق “مهارات” لتنمية القدرات الوطنية

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