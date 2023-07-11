المملكة تقدم وديعة بملياري دولار لباكستان

قال وزير المالية الباكستاني إسحاق دار اليوم (الثلاثاء) إن البنك المركزي الباكستاني تلقى وديعة بقيمة 2 مليار دولار مقدمة من المملكة.
وأكد الوزير عبر حسابه في “تويتر”، أن الوديعة ستزيد من احتياطيات النقد الأجنبي وستحسن الاقتصاد في المستقبل.
وعبر إسحاق دار، نيابة عن رئيس الوزراء وقائد الجيش وشعب باكستان، عن شكره الجزيل للمملكة على لفتتها الكبيرة ودعمها. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن الصندوق السعودي للتنمية، أعلن في ديسمبر 2022 تمديد أجل وديعة مقدمة من المملكة بقيمة 3 مليارات دولار لصالح البنك المركزي الباكستاني، وذلك إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان.