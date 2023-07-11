“ثمار” تكشف عقود إدانة إدارتها السابقة

كشفت شركة ثمار التنمية القابضة، اليوم (الثلاثاء)، عن العقود المبرمة من قبل مجلس الإدارة السابق والتي صدرت بها الإدانة لمخالفة نظام السوق المالية.
وأوضحت الشركة في بيان على “تداول”، أن هذه العقود أولها عقد بيع ونقل حصص في شركة أسواق ثمار ووسمي الزراعية والمبرم بتاريخ 29 ديسمبر 2014 والمتضمن تعهد “ثمار” بنقل ملكية جميع الأصول العقارية والمنقولة المملوكة له ولفروعه إلى شركة أسواق ثمار ووسمي الزراعية (الشركة الزميلة) رغم أن “ثمار” لا تملك فيها إلا 30%.
وأضافت الشركة أن العقد الثاني هو عقد استثمار وتأجير موقع لإنشاء مجمع تجاري بتاريخ 10 يونيو 2015 والقيمة الإجمالية عن كامل مدة العقد 15 عاما بمبلغ 1.8 مليون ريال، وقد تم سحب المشروع من الشركة في عام ٢٠١٩ لعدم التزامها بتنفيذ المشروع حسب ما هو منصوص عليه في العقد. وقد تم تحميل الشركة بخسارة قدرها 15 مليون ريال دون وجود مستندات تبرر هذه الخسارة المسجلة.
وأبانت الشركة أنه قد تم رفع دعوى مسؤولية على أعضاء المجالس السابقين بناء على طلب المساهمين كما في الإعلان بتاريخ 14 مارس 2023م للمطالبة بما تم التفريط به من أصول وحقوق و لا تزال الدعوى منظورة لدى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية. وفق “أخبار 24”.
وأكد مجلس الإدارة أنه بحكم المسؤولية والصلاحيات الممنوحة له، سوف يقوم باتخاذ ومتابعة جميع الإجراءات النظامية التي تحفظ حقوق الشركة وتحمي مصالح مساهميها، وإعادة الشركة لأعمالها الطبيعية.