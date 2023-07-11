تعاون “ملكية العلا” و “لا فيناريا ريالي”

وقعت الهيئة الملكية لمحافظة العلا اتفاقية تعاون مع مركز الحفظ والترميم الإيطالي “لا فيناريا ريالي”؛ بهدف تعزيز الخبرات في مجال ترميم وحفظ التراث الثقافي، وزيادة الوعي بقيمة الإرث الثقافي، وتمكين جيل من أبناء وبنات المملكة في العلا حول آخر التقنيات في حفظ التراث ومجالي الحفظ والترميم.
وتتضمن الاتفاقية برنامجاً لتبادل المعارف والخبرات في تخصصات وعلوم حفظ التراث، يتضمن مشاركة فريق مكون من 12 من المتخصصين السعوديين في ورش العمل المقرر إقامتها في مدينة فيناريا الإيطالية وكذلك محافظة العلا.
وتهدف الدورات إلى تزويد المشاركين في تخصصات الكيمياء والبيولوجيا والحفاظ على الآثار من مختلف أنحاء المملكة، بمجموعة من الرؤى والأفكار حول أهم المسائل المتعلقة بإدارة عمليات الحفظ من جوانب تقنية وعلمية وتاريخية، بما في ذلك التدريب على بعض الجوانب العملية مثل التخطيط للمواقع الأثرية وإدارتها والحفاظ عليها. وفق “أخبار 24”.
ويركز التدريب على جمع البيانات ومعالجتها، بدءاً من عمليات الرصد الأولية، لينتقل إلى تحليل التقنيات والتقييم، وينتهي بتحديد استراتيجيات الحفظ الأكثر ملاءمة على أساس كل حالة على حدة.