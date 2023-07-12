الأخضر 18 يفتتح معسكر أبها تحت إشراف الفرنسي إيريك

افتتح المنتخب الوطني لسن 18 عامًا، اليوم الثلاثاء، تدريباته ضمن معسكره الإعدادي في أبها، والذي يمتد حتى الثامن عشر من شهر يوليو الجاري.
واستدعى المدرب الفرنسي إيريك بروغيرر 21 لاعبًا للمعسكر، أسماؤهم على النحو التالي: محمد الحكيم، عبدالإله الغامدي، مشعل الرويلي، عواد دهل، سعود التمبكتي، أحمد عسيري، خالد الرماح، عواد أمان، نواف الغليميش، عبدالرحمن سحاري، منتظر الشقاق، محمد الصاعدي، حسن المسلم، علي الفهمي، حسان إدريس، مهدي العبود، علي المهداوي، عبدالرحمن العنزي، ثامر الخيبري، جلال السالم، تركي الغميل.
وأجرى لاعبو “الأخضر” حصتهم التدريبية مساء اليوم، تحت إشراف المدرب الفرنسي إيريك بروغيرر والجهاز الفني المساعد، طبّقوا خلالها تمارين لياقية، واختبارات بدنية. وفق “سبورت 24”.
ويواصل أخضر 18 يوم غدٍ الأربعاء تدريباته على فترتين صباحية ومسائية، ضمن معسكره الإعدادي في أبها.