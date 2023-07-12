“تعافي” سوق الأسهم وإغلاق عند 11.6 ألف نقطة

أغلق مؤشر الأسهم، (الثلاثاء)، مرتفعاً 77 نقطة عند مستوى 11664 نقطة، بتداولات 7 مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 354 مليون سهم، سجلت أسهم 77 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 145 شركة على تراجع.
وتصدرت أسهم: العربية، وسدافكو، واتحاد اتصالات، وعلم، والكيميائية الأكثر ارتفاعاً، بينما سجلت أسهم: أنعام القابضة، والباحة، والخدمات أميانتيت، وملاذ للتأمين، والصناعات الكهربائية الأكثر انخفاضاً. وفق “أخبار 24”.
وأغلق مؤشر الأسهم الموازية “نمو”، منخفضاً 425 نقطة عند مستوى 23267 نقطة، بتداولات 37 مليون ريال.