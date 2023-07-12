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جديد المحليات > “تعافي” سوق الأسهم وإغلاق عند 11.6 ألف نقطة
12/07/2023   7:38 ص

“تعافي” سوق الأسهم وإغلاق عند 11.6 ألف نقطة

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أغلق مؤشر الأسهم، (الثلاثاء)، مرتفعاً 77 نقطة عند مستوى 11664 نقطة، بتداولات 7 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 354 مليون سهم، سجلت أسهم 77 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 145 شركة على تراجع.

وتصدرت أسهم: العربية، وسدافكو، واتحاد اتصالات، وعلم، والكيميائية الأكثر ارتفاعاً، بينما سجلت أسهم: أنعام القابضة، والباحة، والخدمات أميانتيت، وملاذ للتأمين، والصناعات الكهربائية الأكثر انخفاضاً. وفق “أخبار 24”.

وأغلق مؤشر الأسهم الموازية “نمو”، منخفضاً 425 نقطة عند مستوى 23267 نقطة، بتداولات 37 مليون ريال.

“تعافي” سوق الأسهم وإغلاق عند 11.6 ألف نقطة

جديد المحليات
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