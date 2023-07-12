22 ميدالية سعودية بـ”دورة الألعاب العربية”

أضاف لاعبو المنتخبات السعودية 11 ميدالية (ذهبيتان للأثقال، وفضية وأربع برونزيات للملاكمة، وبرونزيتين للمبارزة، وبرونزية للدراجات، وبرونزية للمصارعة) الثلاثاء، ليصل إجمالي ما حققته السعودية حتى الآن 22 ميدالية ضمن منافسات دورة الألعاب العربية الـ 15 المقامة في الجزائر.
وتوج نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، رئيس الوفد السعودي في الدورة، الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، لاعب المنتخب السعودي لرفع الأثقال الرباع سراج آل سليم، بميداليتين ذهبيتين في وزن 61 كجم، بعد أن حقق المركز الأول في منافسات الأثقال (الخطف) و(النتر).
وحقق فريق الملاكمة خمس ميداليات في ختام منافسات الملاكمة التي أقيمت، في قاعة بن عكنون بالعاصمة الجزائرية الجزائر، حيث اكتفت الملاكمة رغد النعيمي بفضية (وزن 63 كجم) بعد انسحابها من نهائي المسابقة أمام الجزائرية زبيدة هيا، عقب أن تعرضت للإصابة، قبل انطلاق المنافسات، فيما نالت هديل عاشور برونزية (وزن 60 كجم) وكلثوم حنتول برونزية (وزن 50 كجم)، كما أحرز محمد صبحي برونزية (وزن 80 كجم) وزياد مجرشي برونزية (وزن 54 كجم).
وأحرز المنتخب السعودي للمبارزة للسيدات، ميداليتين برونزيتين، في منافسات سلاحي الابيه والسايبر (فرق) التي أقيمت في صالة المركز الرياضي النسوي بن عكنون.
وجاءت برونزية سلاح الابيه بواسطة ضي العميري وفوزية الخيبري وندى العابد وشوق الجزار، فيما تحققت برونزية سلاح السايبر عن طريق الحسناء الحماد وربى المصري وعهد المعمر وتالين القضماني.
كما فازت لاعبة المنتخب السعودي للدراجات، دانية سمباوه ببرونزية سباق الفردي (ضد الساعة) لمسافة 15,5 كم، بعد أن حلت بالمركز الثالث، في السباق الذي جرى في ولاية تيبازة، بزمن 23:13 دقيقة، واختتم المصارع إبراهيم فلاته في اليوم الأخير لمنافسات المصارعة في الدورة، بتحقيقه برونزية وزن 97 كجم.
وحجز المنتخب السعودي تحت 19 عاماً أولى بطاقات نهائي مسابقة كرة القدم في دورة الألعاب العربية بعد فوزه على نظيره الجزائري بهدفين لهدف، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب 19 مايو بولاية عنابة الجزائرية، وشهدت قوة وإثارة طوال المباراة، أنهى خلالها الأخضر الشوط الأول بهدف عبدالله الزيد وتعادل الجزائر في منتصف الشوط الثاني، قبل أن يضيف صهيب الزيد هدف الفوز قبل النهاية بربع ساعة.
وتأهل المنتخب السعودي لكرة اليد، لنصف نهائي المسابقة بعد فوزه على نظيره الجزائري بنتيجة 15/22 في ختام الأدوار التمهيدية والمقامة في صالة قصر الرياضة حمو بوتليليس في مدينة وهران الجزائرية، ليحل ثانياً ويواجه صاحب المركز الثالث نظيره الجزائري، الأربعاء عند التاسعة والنصف مساءً في المواجهة الثانية من هذا الدور، وتسبقهم المواجهة الأولى والتي تجمع صاحب المركز الأول قطر وصاحب المركز الرابع العراق عند السابعة والنصف مساء.
وتأهل المنتخب السعودي لكرة الهدف، لنصف نهائي اللعبة، رغم خسارته من نظيره الجزائري بنتيجة 7/9 ، في اللقاء الذي أقيم في القاعة المتعددة للرياضات بمنطقة حيدرة في العاصمة الجزائرية الجزائر، مما جعله يحل ثانياً في الدور التمهيدي، ويلاقى نظيره الجزائري صاحب المرتبة الثالثة مرة أخرى في نصف النهائي عند الثامنة والنصف من مساء اليوم لتحديد الطرف الأول في نهائي المسابقة، فيما يلتقي الأردن صاحب المركز الأول مع قطر صاحب المركز الرابع في المباراة الأخرى لنصف النهائي. وفق “سبورت 24”.
وفقد المنتخب السعودي لكرة السلة للكراسي المتحركة، بطاقة الوصول لنهائي المسابقة، بعد خسارته من نظيره الاماراتي بنتيجة 55/61 في المباراة التي جمعتهما في صالة سطاوالي بالعاصمة الجزائرية الجزائر.
بدوره يبحث المنتخب السعودي لكرة الطاولة عن تحقيق ذهبية الطاولة (فرق)، حيث يواجه يوم الأربعاء، الفائز من قطر والجزائر، عن الساعة الثامنة مساءً في القاعة الرياضية بولاية بتيبازة الجزائرية.
وجاء وصول الأخضر للنهائي بعد فوزه على نظيره الأردني بنتيجة 2/3 ، حيث مثله عبد العزيز بوشليبي وعلي الخضراوي وعزام عالم وخالد الشريف.