بـ”3 مواقع”.. “الخفجي” تفتح ذارعيها للاستثمار

أعلنت أمانة المنطقة الشرقية، طرح 3 مواقع استثمارية متنوعة بمحافظة الخفجي عبر بوابة الاستثمار في المدن السعودية (فرص)، وذلك لتطوير عجلة التنمية بالمحافظة وفتح المجال للاستثمارات المتنوعة واستغلال المواقع المميزة.
وأوضحت الأمانة أن هذه المواقع التي تصل مدتها إلى 25 سنة، تمثلت في إنشاء وتشغيل وصيانة فندق بمساحة 1976.76 متر مربع، وإنشاء وتشغيل وصيانة عيادات بيطرية ومرابط صقور للأنشطة الزراعية والحيوانية وأنشطة وخدمات تربية الحيوانات بمساحة 1800 متر مربع.
يشار إلى أن الأمانة فتحت مؤخراً 6 مظاريف فرص استثمارية لإنشاء وتشغيل وصيانة بوليفارد الخفجي، وإنشاء وتشغيل وصيانة محطة وقود بحي الشاطئ، و4 فرص لإنشاء وتشغيل وصيانة مطعم ومقهى، حيث يجري العمل على استكمال الإجراءات النظامية لترسية المواقع الاستثمارية على المستثمرين وفق الأنظمة والتعليمات. وفق “أخبار 24”.
ودعت أمانة الشرقية الراغبين في التقدم على هذه المشاريع إلى الدخول على بوابة الاستثمار في المدن السعودية “فرص” والاطلاع على تفاصيلها بكل سهولة.