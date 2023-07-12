مهرجان لـ”المانجو” في أملج

شهدت محافظة أملج، انطلاق فعاليات مهرجان المانجو الثاني الذي ينظمه مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة، بحضور محافظ أملج نايف بن كميخ المريخي، ومشاركة 24 عارضاً من مزارعي المانجو.
ونوه مدير مكتب الوزارة بمحافظة أملج المهندس هشام المنزلاوي، إلى أن المهرجان يستمر أربعة أيام ويحتوي على العديد من المشاركات التي من أبرزها المنتجات التحويلية من المانجو.
ولفت إلى أن مكتب الوزارة يهدف من خلال تنظيم هذا المهرجان إلى مساعدة المزارعين وفتح قنوات تسويقية لمنتجاتهم من المانجو داخل المحافظة وخارجها. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن الوزارة تسعى لتقديم الدعم الفني والتقني لمزارعي المنطقة كافة لما تمثله منتجاتهم من أهمية كبيرة سواء من الناحية الاقتصادية أوالصحية بما تحمله من فوائد غذائية جمة، داعياً الجميع إلى حضور فعاليات المهرجان.