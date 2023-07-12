“الحقيل” يعرض التجربة العقارية السعودية بـ”تركيا”

التقى وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، (الثلاثاء)، عددًا من الوزراء والمسؤولين في الحكومة التركية بأنقرة؛ لبحث سبل التعاون في مجالات الاقتصاد والتنمية الحضرية وتخطيط المدن وتطويرها.
واجتمع “الحقيل” مع كلٍ من وزير التجارة التركي عمر بولات، ووزير البيئة والتطوير العمراني والتغير المناخي محمد أوز حسكي، ووزير الخزانة والمالية محمد شيمشك؛ إذ هنّأهم بمناسبة تعيينهم في الحكومة الجديدة، كما التقى برئيس الاتحاد التركي لنقابة المقاولين إردال ايرين وعدداً من أعضاء نقابة المقاولين.
وتناولت اللقاءات الثنائية عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التعاون بين البلدين، كما اطلع “الحقيل” على أفضل التجارب والممارسات التركية في القطاعين البلدي والإسكاني، والتجربة التركية في مجالات التمويل والتشييد والبناء والتنمية الحضرية.
وناقش فرص الاستثمار في القطاعين الإسكاني والبلدي في المملكة، مستعرضًا التجربة السعودية في قطاع التطوير العقاري، بالإضافة إلى التجارب في مجال تطوير المدن والحفاظ على طابعها التاريخي. وفق “أخبار 24”.
وأشار وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان إلى عمق العلاقات الثنائية بين المملكة وتركيا، كما نوه بمكانة البلدين وتأثيرهما على المستوى الإقليمي الدولي.
ووجه الدعوة للوزراء والقطاع الخاص من الجانب التركي لزيارة المملكة وحضور معرض سيتي سكيب جلوبال، المزمع عقده سبتمبر المقبل في الرياض.
تأتي زيارة “الحقيل” لتركيا للمشاركة في منتدى الأعمال السعودي الذي سينطلق غدًا (الأربعاء) في إسطنبول، وسيستعرض فرص الاستثمارات السعودية – التركية، وتعزيز الشراكات بين الجانبين في مجالات التنمية الحضرية والبناء والمقاولات والمدن الذكية والتنمية العمرانية.