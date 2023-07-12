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جديد المحليات > طقس اليوم.. 45 درجة بالرياض و46 بالدمام
12/07/2023   7:52 ص

طقس اليوم.. 45 درجة بالرياض و46 بالدمام

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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الأربعاء) على مختلف مناطق المملكة أن تسجل العاصمة الرياض درجة حرارة بمقدار 45 درجة مئوية.

ويتوقع أن تسجل مدينة الدمام 46 درجة مئوية، فيما تصل درجات الحرارة في مكة المكرمة وبريدة إلى 44 درجة مئوية، بينما تصل إلى 43 درجة في المدينة المنورة، وجدة 39 درجة.

ولفت المركز إلى الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الساحلية من مناطق جازان وعسير ومكة المكرمة والمدينة المنورة، وأجزاء من منطقتي الشرقية ونجران. وفق “أخبار 24”.

ونوه إلى أن السماء يتوقع أن تكون غائمة جزئياً إلى غائمة، قد يتخللها سحب رعدية على أجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية.

طقس اليوم.. 45 درجة بالرياض و46 بالدمام

جديد المحليات
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