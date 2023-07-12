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جديد المحليات > بمليون ريال.. “أمير الرياض” يفتح التبرع لـ”الوداد”
12/07/2023   7:53 ص

بمليون ريال.. “أمير الرياض” يفتح التبرع لـ”الوداد”

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قدم أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، مليون ريال دعماً لجمعية الوداد الخيرية، ليفتح الباب أمام تبرع عدد من رجال الأعمال للجمعية منهم عبدالله العثيم بمبلغ 20 مليون ريال.

كما تبرع الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان للجمعية بـ200 ألف ريال، وناصر بن محمد السديري بـ300 ألف ريال، وإبراهيم القباع بـ200 ألف ريال.

جاء ذلك على هامش استقبال أمير الرياض بقصره مساء أمس (الثلاثاء)، في جلسته الأسبوعية عدداً من أصحاب السمو والفضيلة والمعالي، وبعض رجال الأعمال، وجمعاً من المواطنين، ورئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية الوداد الخيرية.

ونوه أمير الرياض إلى جهود القائمين على جمعية الوداد الخيرية والداعمين لها، مؤكداً ضرورة السير على خطى خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين والمنهج القويم، الذي تأسست عليه البلاد وتسير عليه حتى الآن، ومن نتائجه ما يعيشه الجميع من محبة وتناغم بين أفراد المجتمع. وفق “أخبار 24”.

بدوره لفت رئيس مجلس إدارة الجمعية المهندس حسين بن سعيد بحري إلى أن الجمعية حققت الكثير وأثبتت قدرتها على خدمة الأيتام وفق أعلى المعايير، وهو ما ظهر أثره جلياً في حياة أكثر من ألف طفل يتيم، تم احتضانهم من قبل ألف أسرة نبيلة.

بمليون ريال.. “أمير الرياض” يفتح التبرع لـ”الوداد”

جديد المحليات
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