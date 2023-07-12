1.5 ألف وظيفة بـ”ملتقى شركاء نيوم”

انطلقت اليوم (الأربعاء)، فعاليات “ملتقى شركاء نيوم للتوظيف” بدورته الثانية، الذي يستمر يومين بجامعة تبوك، بمشاركة 20 من أكبر الشركات المحلية والعالمية من شركاء نيوم بمختلف المشاريع والقطاعات، حيث سيتم طرح أكثر من 1.5 ألف فرصة وظيفية.
ومن المقرر أن تكون الأولوية في هذه الفرص الوظيفية لأبناء وبنات منطقتي نيوم وتبوك ممن تم قبولهم في الملتقى أثناء فترة التسجيل، الذي تم خلاله مطابقة مؤهلات المتقدمين مع الفرص المتاحة.
ويهدف الملتقى إلى استقطاب أفضل المواهب وتأهيلها لتصبح جزءاً من بناء المستقبل الذي تشهده منطقة نيوم، من خلال العمل في مجموعة من الشركات المحلية والعالمية حيث يتيح الملتقى إمكانية استقبال طلبات التوظيف، وإجراء مقابلات شخصية مباشرة.
كما سيوفر الملتقى عدداً من لقاءات الإرشاد والتوجيه، من بينها تحضير السيرة الذاتية بطريقة احترافية، وتقديم نصائح للمتقدمين حول تجاوز المقابلة الشخصية، والتوجيه المهني لتمكينهم من الحصول على فرصهم الوظيفية في المكان والزمان المناسبين وبشكلٍ احترافي بما يتواءم مع قيم نيوم. وفق “أخبار 24”.
وتأتي الدورة الثانية من “ملتقى شركاء نيوم للتوظيف” بعد النجاح الكبير الذي حققه الملتقى في دورته الأولى التي نُظمت في مايو 2022، وحظيت بمشاركة 15 شركة محلية وعالمية، وحضور أكثر من 3500 طالب وخريج وباحث عن عمل، وتم خلالها تقديم 1344 فرصة وظيفية، وإجراء 1067 مقابلة وظيفية، ونتج عنها توظيف أكثر من 500 باحث عن عمل.