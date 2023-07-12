فحص مهني بسريلانكا للعمال القادمين للمملكة

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بدء تفعيل برنامج “الفحص المهني” في جمهورية سريلانكا، وذلك لـ 5 تخصصات مهنية وهي السباكة، والكهرباء، وكهرباء السيارات، وميكانيكا السيارات، والتبريد والتكييف، من أصل 23 تخصصًا مستهدفًا من قبل الوزارة.
وقالت الوزارة إن الخطوة تأتي ضمن خطتها في تفعيل البرنامج لعدة دول في المسار الخارجي، مبينةً أنه تم البدء بتفعيل البرنامج في دول باكستان، والهند، وبنغلاديش وذلك في الأشهر الماضية.
وأشارت إلى أن البرنامج يهدف إلى التحقق من مهارات العاملين في 23 تخصصًا مستهدفًا من قبل الوزارة، والارتقاء بجودة عمل الأيدي العاملة المهنية، ورفع مستوى الخدمات المهنية المقدمة، وتعزيز الإنتاجية وإيقاف تدفق العمالة المهنية غير المؤهلة لسوق العمل في المملكة.
وأوضحت الوزارة أن رحلة العامل المهني تبدأ من أجل استخراج شهادة الفحص المهني بالتسجيل في بوابة الفحص المهني، ثم حجز موعد للاختبار النظري والعملي، ومطابقة بياناته من قبل مراقبي الاختبار بالمركز قبل إجراء الاختبار، ومن ثم يتم إصدار الشهادة بعد تجاوز العامل المهني مرحلة التقييم بالنجاح، مؤكدةً أنه يتم معاملة شهادة الفحص المهني كمتطلب إضافي على العامل المهني أثناء عملية الاستقدام.
وفق “أخبار 24”.