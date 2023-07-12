“سكني”: إتاحة 6 آلاف أرض “مجانية”

كشف برنامج “سكني”، (الأربعاء)، عن إتاحة نحو 6 آلاف قطعة أرض للمستفيدين من البرنامج خلال النصف الأول من العام الجاري عبر موقع وتطبيق “سكني” في معظم مناطق المملكة.
وقال إن الخطوة تأتي في إطار الجهود المشتركة لتحسين القدرة على تحمل تكاليف السكن، تحقيقًا لأهداف برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية المملكة 2030، عبر إتاحة فرص تملك المسكن الملائم للأسر السعودية، من خلال توفير المنتجات السكنية المتعددة والحلول التمويلية المتنوعة للمستفيدين.
وأوضح “سكني” أن منطقة مكة المكرمة حظيت بـ3982 قطعة أرض مجانية، إذ توزعت على مخططات المروج والرفاه والأزهار والياسمين، إضافة إلى 54 قطعة أرض مجانية في محافظة رابغ.
وأضاف أن منطقة الرياض جاءت في المرتبة الثانية بواقع 911 قطعة أرض مجانية، حيث توزعت على محافظات الدوادمي وعفيف والمجمعة والحريق والأفلاج، فيما أتاح البرنامج 224 أرضاً في المنطقة الشرقية، توزعت على محافظات حفر الباطن وقرية العليا والأحساء، إضافة إلى 61 قطعة أرض بمحافظة الحناكية التابعة لمنطقة المدينة المنورة.
وأتاح البرنامج 168 أرضاً في منطقة القصيم، و161 قطعة أرض في محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية، و100 قطعة في محافظة حبونا بمنطقة نجران، و182 قطعة أرض في محافظة دومة الجندل بمنطقة الجوف، و128 قطعة أرض في منطقة حائل توزعت على محافظات موقق وسميراء والغزالة و40 قطعة أرض في جازان والباحة.
وأكد البرنامج على استمراره في طرح المزيد من الأراضي خلال الفترة المقبلة في مختلف مناطق المملكة عبر موقع وتطبيق “سكني”، والتي يمكن حجزها إلكترونياً بعد اختيار الأرض المناسبة وإصدار عقودها دون الحاجة لزيارة أحد فروع الوزارة.
وفق “أخبار 24”.