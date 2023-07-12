“الأحمر السينمائي” يطلق تحدي فيلم الـ”48 ساعة”

أعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي، (الأربعاء)، انطلاق تحدي صناعة فيلم في 48 ساعة، والذي يستهدف المواهب الشابة في المملكة الراغبين بدخول عالم الإخراج من المواطنين والمقيمين.
وأوضح أن التحدي يستهدف صناعة فيلم قصير في يومين فقط، بدعم من المركز الثقافي الفرنسي، والقنصلية الفرنسية بجدة، والسفارة الفرنسية ومهرجان البحر الأحمر السينمائي.
وأفاد المهرجان أنه تم تصميم التحدي لإثارة حس الفضول والإبداع والابتكار، وتطوير المهارات الإخراجية في جيل الشباب، حيث يتيح للمشاركين صناعة أفلام قصيرة مثيرة في سباق خيالي مع الزمن.
وأشار إلى أن باب المشاركة مفتوح للفرق من المواهب الإبداعية بين 18 و25 عاماً بحد أقصى 5 مشاركين في كل فريق على أن يكون الفريق بقيادة كاتب أو كاتبة أو مخرج أو مخرجة من الجنسية السعودية.
ووفق المهرجان، يقوم التحدي على صناعة فيلم ضمن موضوع محدد، ويشترط أن يتضمن العمل عنصراً معيناً أو مشهداً ما سيتم الإفصاح عنه بداية التحدي بعدها ستنطلق الفرق المشاركة في سباق مع الزمن لإنتاج وتصوير ومنتجة فيلم قصير بين ثلاث وست دقائق. وفق “أخبار 24”.
ولفت إلى أنه سيتم اختتام التحدي بعرض الأفلام في أغسطس المقبل، واختيار الفريقين الفائزين كما سيحصل قائد أو قائدة كل فريق على الانتداب للمشاركة في إحدى فعاليات السينما والإخراج في فرنسا في عام 2024.