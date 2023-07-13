طقس اليوم.. رياح وأتربة بالرياض ومكة والمدينة

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الخميس) بمختلف مناطق المملكة، أن تشهد عدة مناطق رياحاً نشطة مثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية.
وأوضح المركز أن تلك الحالة الجوية ستؤثر على أجزاء من مناطق الرياض والحدود الشمالية والشرقية ونجران، وكذلك على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، خاصة الساحلية منهما.
وأضاف أن التوقعات تشير إلى أن السماء ستكون غائمة جزئياً إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من منطقتي جازان وعسير. وفق “أخبار 24”.
وعن درجات الحرارة المتوقعة فيتوقع أن تسجل المدينة المنورة 46 درجة، في حين تكون الحرارة في مكة المكرمة والدمام 44 درجة، و43 درجة في الرياض، و38 درجة في جدة.