%6.79 نسبة ارتفاع مناولة الحاويات خلال يونيو

أعلنت الهيئة العامة للموانئ “موانئ” عن ارتفاع أعداد حاويات المُناولة خلال شهر يونيو الماضي بنسبة 6.79% لتصل إلى نحو 686 ألف حاوية قياسية، مقارنة بـ 642 ألف حاوية في الشهر ذاته من العام السابق.
وأوضحت أن أعداد الحاويات الصادرة خلال شهر يونيو شهدت زيادة نسبتها 9.90% لتصل إلى أكثر من 211.5 ألف حاوية، مقارنة بـ 192.5 ألف حاوية في نفس الفترة من العام السابق، كما ارتفعت أعداد الحاويات الواردة بنسبة 0.12% لتصل إلى 205 آلاف حاوية،
وسجلت حاويات المسافنة زيادة نسبتها 9.93%، لتصل إلى 269 ألف حاوية مقارنة بـ 244.7 ألف حاوية في شهر يونيو لعام 2022م، بينما شهدت طنيات المواد الغذائية خلال يونيو ارتفاعاً نسبته 18.01% لتصل إلى أكثر من 1.8 مليون طن، مقارنة بـ 1.5 مليون في العام الماضي. وفق “أخبار 24”.
فيما سجلت الموانئ السعودية انخفاضًا نسبته 6.23% في إجمالي الطنيات المناولة حيث بلغت 25.3 طن من البضائع، مقارنة بـ27 مليون طن في الفترة المقابلة من عام 2022.
وأكدت “موانئ” ارتفاع الحركة الملاحية بنسبة 4.75% بنحو 993 سفينة، مقارنة بـ 948 سفينة، في يونيو 2022، إلى جانب استقبال 68.5 ألف سيارة، بارتفاع قدره: 5.87% ، في نفس الفترة من العام السابق.