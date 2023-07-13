رسمياً.. الهلال يتعاقد مع سافيتش

أعلن نادي الهلال، تعاقده مع الدولي الصربي، سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، قادمًا من صفوف لاتسيو الإيطالي في فترة الانتقالات الصيفية الجارية 2023.
وأشار نادي الهلال، عبر بيان رسمي صادر اليوم الأربعاء، إلى أن اللاعب وقع لمدة ثلاثة مواسم، وذلك حتى نهائية موسم (2025-2026)، وأن مراسم التوقيع جرت في مقر إقامة الفريق بالنمسا.
ونشر الهلال عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، مقطع فيديو للصفقة؛ وذلك بعد توصله إلى اتفاق مع لاتسيو الإيطالي، لشراء عقد اللاعب، وعلق عليه بعنوان: “أرواح نشأت على الذهب”.
وسجل سافيتش تسعة أهداف في 36 مباراة مع لاتسيو بالدوري الإيطالي في الموسم المنصرم.
ويُعد لاعب منتخب صربيا ثالث صفقات الهلال، وصيف بطل كأس العالم للأندية، في فترة الانتقالات الحالية بعد التعاقد مع روبن نيفيز لاعب الوسط البرتغالي من ولفرهامبتون واندرارز والمدافع السنغالي كاليدو كوليبالي من تشيلسي. وفقاً لــ “سبورت 24”.
وتعاقد الهلال مع المدرب البرتغالي جورجي جيسوس ليعود إلى قطب الرياض بعدما قاد الفريق في موسم 2018-2019 وحقق كأس السوبر السعودية لكنه أقيل بعد ستة أشهر بسبب خلافات مع الإدارة.