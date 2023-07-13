“الترفيه” على عرش الالتزام “دولياً”

حصلت الهيئة العامة للترفيه، على شهادة الالتزام بالمعايير الدولية للممارسات المهنية للمراجعة الداخلية بتصنيف “توافق عام”، والذي يعد أعلى درجات التصنيف، وذلك ضمن برنامج تقييم الجودة الخارجي للالتزام بإطار الممارسات المهنية الدولية (IPPF).
وأجري التقييم من قبل الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين كجهة مهنية مختصة ترتبط بالمعهد الدولي للمراجعين الداخليين، حيث تُعد الهيئة من أولى الجهات الحكومية الحاصلة على الشهادة .
وتضمنت عملية التقييم جوانب عدة، منها مبادئ أخلاقيات المهنة، والمبادئ الأساسية للمراجعة الداخلية، وتعريف المراجعة الداخلية، والمعايير الدولية لممارسة مهنة المراجعة الداخلية. وفق “أخبار 24”.
ويُعد حصول الهيئة العامة للترفيه على الشهادة بأعلى تصنيفاتها نتيجة لدور نشاط المراجعة الداخلية بالهيئة في تعزيز الحوكمة وإدارة المخاطر والرقابة، ما أسهم في تحقيق الكفاءة في مجال المراجعة الداخلية، وفق أعلى المعايير والممارسات العالمية.