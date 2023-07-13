رسالة من “آل قبوص” لجماهير الاتفاق قبل الانتخابات

وجه المرشح لرئاسة نادي الاتفاق، سعيد آل قبوص، رسالة إلى أعضاء الجمعية العمومية بعد غلق باب الترشح لانتخابات النادي.
وضمت القائمة 6 أعضاء إلى جانب سعيد آل قبوص الرئيس، وبندر شمال الدوسري نائب الرئيس وهم: سمر الصايل، البندري الغنيم، عبدالعزيز مرعي، فهد الملحم، محمد باوزير، عمر القحطاني.
وقال آل قبوص عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” : “هدفنا خدمة الاتفاق، ويجب على كل منسوبي الاتفاق التصويت للقائمة الأفضل”، مضيفًا: “التنافس بين قوائم المرشحين تنافس شريف، لأن جميع القوائم جاءت من أجل خدمة الكيان”.
وتابع حديثه، قائلاً: “يجب على الأعضاء الذهبيين اختبار الأكفأ لخدمة الاتفاقيين، ولدينا برنامج كبير سنعمل عليه بكل احترافية حال الفوز برئاسة النادي”.
وكان آل قبوص وجه في وقت سابق عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” رسالة إلى الجماهير قال فيها:
“قائمتنا قائمة الاتفاق للجميع، اتفاق الهمة و لله الحمد ممزوجة بالخبرة و حماس الشباب و الشابات، قائمة خارجة عن نطاق الصراعات والتكتلات كل همها هو عودة الكيان للبطولات وعودة الرموز لحضن النادي و على رأسهم الكابتن خليل الزياني وعبدالعزيز الدوسري وهلال الطويرقي و غيرهم الكثير من رموز و لاعبين قدامى ضحوا بحياتهم من أجل النادي ولا ننسى أيضا الذين خدموا النادي إلى آخر لحظه في حياتهم ومنهم عبدالله الدبل وسعيد غدران رحمهم الله وجزاهم الله خير الجزاء”.
وتابع حديثه: “سلاحنا توفيق الله ثم العلم والخبرة والإخلاص والنية الصافية.. وسنتبع بإذن الله عمل مؤسسي و ممنهج خارج عن الأسلوب التقليدي السابق، و كل منا سيكون له ملف خاص مهتم بتطوير وتحقيق هدف من أهدافنا”. وفقاً لــ “سبورت 24”.
وأضاف: “من استشار ما خاب فالاستشارة سيكون لها نصيب كبير في خطتنا من خلال لجنتنا الاستشارية التي ستضم أناس ذوي خبرة محلية ودولية في جميع التخصصات وستضم أيضا ممثلين عن الجمهور واللاعبين القدامى”.