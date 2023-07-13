بعد “سافيتش”.. “روشن” يتخطى النصف مليار يورو

تخطت القيمة السوقية للدوري السعودي للمحترفين حاجز الـ500 مليون يورو كأول مسابقة دوري على المستوى العربي والآسيوي تتخطى هذه القيمة.
وبحسب موقع “ترانسفير ماركت” المتخصص في أرقام وإحصائيات اللاعبين وأندية كرة القدم، سجلت القيمة السوقية للدوري السعودي للمحترفين 5.6 مليون يورو بعد إعلان الهلال تعاقده رسميًا مع الصربي سيرجي سافيتش لاعب لاتسيو.
وأصبح الهلال أول نادٍ عربي تصل قيمته السوقية إلى 140 مليون يورو بعد الصفقة العالمية الجديدة التي أعلنها، الأربعاء، بالتعاقد مع الصربي سيرجي سافيتش لاعب لاتسيو الإيطالي.
وبحسب موقع “ترانسفير ماركت” فإن القيمة السوقية لـ “الهلال” ارتفعت إلى 140 مليون يورو بعد ضم سافيتش الذي تبلغ قيمته السوقية 50 مليون يورو. وفقاً لـ “سبورت 24”.
ويعد سافيتش أعلى لاعب في الهلال من حيث القيمة السوقية، يليه نيفيز بـ40 مليون يورو، ثم كوليبالي بـ15 مليون يورو.
وأصبح لاعب منتخب صربيا، ثالث صفقات الهلال، وصيف بطل كأس العالم للأندية، في فترة الانتقالات الحالية بعد التعاقد مع روبن نيفيز لاعب الوسط البرتغالي من ولفرهامبتون واندرارز والمدافع السنغالي كاليدو كوليبالي من تشيلسي.