برامج تدريبية لحديثي التخرج بـ”الزكاة”

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك فتح باب التقدم على برامج تخص حديثي التخرج من حملة البكالوريوس والماجستير، من خريجي الجامعات السعودية والعالمية.
وأوضحت الهيئة أن برنامج “بناء الكفاءات” هو برنامج تدريبي غير منتهٍ بالتوظيف، يستهدف حملة البكالوريوس والماجستير من خريجي الجامعات السعودية والعالمية، وتم تصميمه بمنهجية تركز على التكامل بين المعرفة العلمية والتطبيق العملي في بيئة عمل احترافية ومحفزة.
وأشارت إلى أن برنامج “أمين” يستهدف حملة درجة البكالوريوس ولا ينتهي بالتوظيف، ويركز على بناء وتنمية القدرات في مجال العمل الجمركي ويستمر لمدة 12 شهرًا. وفق “أخبار 24”.