الملك يدعو توكاييف وأمير الكويت لقمة جدة

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، رسالة خطية لرئيس قاسم جومارت توكاييف، رئيس جمهورية كازاخستان، تتضمن دعوته للمشاركة في اللقاء التشاوري الثامن عشر، لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ والقمة الخليجية؛ مع دول آسيا الوسطى، المقرر انعقادهما بجدة في 19 يوليو 2023م.
وقام بتسليم الرسالة، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كازاخستان فيصل بن حنيف القحطاني، خلال استقباله، اليوم، من نائب رئيس ديوان رئاسة جمهورية كازاخستان والمبعوث الخاص للرئيس للعلاقات الدولية ايرجان كازيخانوف.
وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها وتطويرها، بالإضافة إلى مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.وفق “أخبار 24”.
وكان خادم الحرمين قد بعث رسالة خطية لأمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح للمشاركة في اللقاء التشاوري الـ18 لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والقمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى المقرر انعقادهما في محافظة جدة في التاسع عشر من يوليو 2023.
وسلم الرسالة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت، الأمير سلطان بن سعد بن خالد، خلال استقبال ولي عهد دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح له في قصر بيان.