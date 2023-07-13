“سلمان للإغاثة” يدعم الأمن الغذائي بباكستان

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، مشروع دعم الأمن الغذائي في باكستان، والذي يستهدف توزيع أكثر من 100 ألف سلة غذائية بمراحله الأربع وتزن السلة الواحدة 95 كيلوجراماً تشتمل على المواد الغذائية الأساسية.
ويبلغ الوزن الإجمالي لكامل المشروع أكثر من ألف طن يستفيد منها 735 ألف فرد من الفئات الأكثر احتياجا في 37 منطقة متضررة من الفيضانات في أقاليم السند، وبلوشستان، وخيبربختون خوا، وجلجت بلتستان، والبنجاب.
وأوضح سفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف المالكي، أن المشروع يأتي استمراراً للدعم الذي تقدمه المملكة للأشقاء في باكستان عبر مركز الملك سلمان للإغاثة بتوجيهات القيادة. وفق “أخبار 24”.
من جهته، أعرب وزير الشؤون الدينية والوئام بين الأديان الباكستاني طلحة محمود، عن شكره وتقديره باسمه ونيابة عن الحكومة والشعب الباكستاني لقيادة وحكومة المملكة على الدعم الإنساني المتواصل الذي تقدمه للفئات المتضررة في باكستان.