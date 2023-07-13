سوق الأسهم ينهي تعاملاته منخفضاً

أنهى مؤشر السوق، جلسة (الخميس)، على تراجع بنحو 19 نقطة ليغلق عند مستوى 11707 نقاط، بتداولات 7 مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 410 ملايين سهم، سجلت فيها أسهم 72 شركة ارتفاعاً، فيما أغلقت أسهم 149 شركة على تراجع.
وسجلت أسهم: الموارد، والمطاحن الأولى، وسلوشنز، والباحة، وإم آي إس الأكثر ارتفاعاً، بينما سجلت أسهم: مجموعة فتيحي، ومجموعة صافولا، وصدر، ومهارة، والخليجية العامة الأكثر انخفاضاً. وفق “أخبار 24”.
وأغلق مؤشر الأسهم الموازية “نمو” اليوم مرتفعاً 150 نقطة؛ ليقفل عند مستوى 23040 نقطة بتداولات 32 مليون ريال.